Известному тренеру требуется операция

Александр Харитонов – учитель якутского языка и литературы Крест-Хальджайской средней школы Томпонского района с тридцатилетним стажем, отличник образования республики, заслуженный тренер республики, на базе ДЮСШ имени Виктора Лебедева, воспитавший не один десяток мас-рестлеров Якутии.

— О том, что у Александра рак желудка, мы узнали в феврале 2021 года, — говорит супруга Александра Егоровича, – делали ФДС в Хандыге, там нашли опухоль, сказали, что доброкачественная и направили в Национальный центр медицины на обследование. Но новообразование в желудке оказалось злокачественным. Без особых улучшений с марта по сентябрь Александр прошел двадцать восемь курсов химиотерапии в Республиканском онкодиспансере. В октябре ему дали перерыв на месяц, и мы решили искать клинику в Южной Корее для операции. Обратились в «Кореямедтур» в Якутске, сразу же начались поиски клиники. Несколько больниц нам отказали, и, наконец, вышли на клинику Gir в Инчхоне. Доктора провели онлайн-консультацию, изучили наши документы и ответили нам, что операция возможна.

— Как он чувствовал себя все это время? Как перенес химиотерапию, — спросила я у Ксении Семеновны.

— В начале болезни никакой симптоматики не было, чувствовал Александр себя хорошо, но в сентябре начались боли в руках, ногах, появился жар, покалывание, слабость, развилась нейропатия, которая сейчас очень беспокоит. Не выдержал агрессивную химиотерапию, сейчас он получает уколы, ходим на капельницу.

В «Кореямедтур» они обратились в октябре с надеждой на операцию в Южной Корее. В данное время Александр Егорович ждет визу и настраивается на лечение. Сьемочная группа НВК «Саха» сняла и показала видеосюжет с ним. По тому, как Александр держится, говорит, видно, что он большой оптимист и жизнелюб. Авторы сюжета напечатали реквизиты Александра Егоровича для тех, кто захочет ему помочь. Я поставлю их здесь тоже. Может быть, и вы найдете возможность помочь Александру!

Получатель: Харитонов Александр Егорович

Номер счета: 40817810776001068256

Банк получателя: Якутское отделение №8603 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 049805609

Корр. счет: 30101810400000000609

ИНН: 7707083893

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