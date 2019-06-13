Известного политика Якутии подозревают в избиении

Пострадавший сообщил, что Дмитрий ШАРИПОВ избил его.

В МВД по Якутии подтвердили наличие такого обращения и сообщили, что ведется проверка.

Дмитрий Шарипов был избран главой родного поселка в декабре 2017 года. За него отдали голоса 51,1% избирателей. Шарипов — коммунист, является первым секретарем Якутского рескома комсомола. Также он состоит в молодежном парламенте госсобрания Якутии Ил Тумэн.

Получить комментарий у Шарипова не удалось: телефон главы поселка отключен. Секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор ГУБАРЕВ сказал, что он не в курсе этой ситуации.

Руководитель департамента местного самоуправления администрации главы и правительства Якутии Афанасий ВЛАДИМИРОВ сообщил, что звонок от главы Аллаиховского улуса о происшествии в Чокурдахе поступил. Связаться с главой поселка, по словам Владимирова, пока не удалось.