Известная журналистка ушла из «Якутска вечернего»

С 5 августа в свободном полете Ксения ЭВЕРЕСТ, известная журналистка, которая последние 15 лет работала в редакции газеты «Якутск вечерний».

Ксения Эверест писала на темы культуры, искусства, шоу-бизнеса, экологии, экономики, городской среды и другие.

О своем уходе из «Вечерки» коллега сама сообщила SakhaLife. Причиной своего ухода она назвала финансовую. По словам Эверест, постоянно задерживаются выплаты зарплаты, деньги буквально приходится то выпрашивать, то чуть ли не вырывать в бухгалтерии. К тому же, в последнее время редакция закрыла специальное приложение «Афиша», где выходили новости культуры, искусства и шоу-бизнеса.

Ксения Эверест намерена, прежде всего, хорошенько отдохнуть. Много лет она каждый уик-энд проводила, посещая культурные и светские мероприятия, а от этого любой устанет. Лет пятнадцать назад, по ее словам, основные мероприятия проводились по пятницам и субботам. Потом стали захватывать четверги и воскресенья. А сейчас культурная и светская жизнь в Якутске бурлит настолько, что день недели уже не важен.

— Возможно, я съезжу по железной дороге на Дальний Восток. И подумываю о новых проектах, — говорит Ксения Эверест.

Интересы Ксении разнообразны. Как журналист, она вела два проекта: «Экстрасенсы Якутии» и «Дамы в шляпках». Увлекается туризмом, сплавами по рекам, рукодельными куклами, берет уроки живописи. Обладает обширными связями в сфере культуры, искусства и шоу-бизнеса республики.