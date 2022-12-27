Известная якутянка станет звездой телеэкрана

Якутянка Надежда Ангарская станет одной из главных звёзд праздничного эфира на федеральном канале. Победительница шоу «Последний герой» якутянка Надежда Ангарская станет одной из главных звёзд праздничного эфира ТВ-3 и специального шоу «Волшебный новый год», которое начнётся 31 декабря в 21:15. Её партнёрами на экране станут певец Дава, телеведущие Влад Кадони и Юлия Коваль и другие популярные участники проектов ТВ-3.

Фото: из открытых источников Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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