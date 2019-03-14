Известная якутянка переехала в Москву

Сегодня постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте России Андрей Федотов представил нового руководителя Московского филиала НВК «Саха» Туяру Константинову. Ранее она исполняла обязанности начальника департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Окружной администрации Якутска. Постпред отметил ряд новых задач структуры, направленных на повышение позитивного имиджа республики, а также выразил благодарность Наталье Сазоновой за многолетний и плодотворный труд на посту главы Московского филиала НВК «Саха». Андрей Федотов вручил Наталье Сазоновой почетный знак «Гражданская доблесть», директор НВК «Саха» Олег Марков — Золотой знак Национальной вещательной компании «Саха». Золотым знаком НВК «Саха» также награждена Татьяна Черемкина, сообщает пресс-служба постпредства Якутии. Источник: https://postpredstvo.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3002509

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