Известная якутянка переехала в Москву

Сегодня постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте России Андрей Федотов представил нового руководителя Московского филиала НВК «Саха» Туяру Константинову.
Ранее она исполняла обязанности начальника департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Окружной администрации Якутска. Постпред отметил ряд новых задач структуры, направленных на повышение позитивного имиджа республики, а также выразил благодарность Наталье Сазоновой за многолетний и плодотворный труд на посту главы Московского филиала НВК «Саха».
Андрей Федотов вручил Наталье Сазоновой почетный знак «Гражданская доблесть», директор НВК «Саха» Олег Марков — Золотой знак Национальной вещательной компании «Саха». Золотым знаком НВК «Саха» также награждена Татьяна Черемкина, сообщает пресс-служба постпредства Якутии.