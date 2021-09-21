Известная якутянка: Кто на фото?

Известная танцовщица Лилия Соловьева через паблик «История Якутии» ищет информацию о тех, кто на фото. Легенда: фотография сделана примерно в 1940-х в Мегино-Кангаласском районе.

Слева направо:

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2. Матчитов Николай Дмитриевич, на руках Акулина Николаевна

3. Матчитова Евдокия Николаевна (Прокопьева)

4. Сестра ⬆️ Петрова Екатерина Николаевна (Прокопьева)

5. Стоит Белолюбский Василий Михайлович (сын сестры Николая Дмитр.)

6. Внизу сидит Пелагея Николаевна (Аргунова по мужу)

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8. ? Если вы кого-то узнали, напишите в директ паблика.

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