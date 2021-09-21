21.09.2021
17:25
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Культура

Известная якутянка: Кто на фото?

Известная танцовщица Лилия Соловьева через паблик «История Якутии» ищет информацию о тех, кто на фото.

Легенда: фотография сделана примерно в 1940-х в Мегино-Кангаласском районе. 
Слева направо:
1. ?
2. Матчитов Николай Дмитриевич, на руках Акулина Николаевна
3. Матчитова Евдокия Николаевна (Прокопьева)
4. Сестра ⬆️ Петрова Екатерина Николаевна (Прокопьева)
5. Стоит Белолюбский Василий Михайлович (сын сестры Николая Дмитр.)
6. Внизу сидит Пелагея Николаевна (Аргунова по мужу)
7. ?
8. ?

Если вы кого-то узнали, напишите в директ паблика.

Источник: https://www.instagram.com/p/CUE1f57MqLs/
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