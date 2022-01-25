25.01.2022
18:38
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Красота & Здоровье

Известная якутская зоозащитница свалилась с ковидом и просит помощи…

Известная якутская зоозащитница Злата СЫЧЕВА заболела коронавирусом и просит помощи. Не для себя, для подопечных.

Источник: https://www.instagram.com/p/CZIxWoWojfI/?utm_medium=copy_link
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