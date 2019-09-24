Известная якутская журналистка приглашает на встречу психологической поддержки разведенным

В эту пятницу, 27 сентября, психологический центр Яны Байгожаевой «Сэргэ/Рядом» приглашает желающих на встречу группы психологической поддержки людям, переживающим (пережившим) развод или расставание «Новый день».

Как отметила руководитель недавно открывшегося Психцентра «Сэргэ/Рядом», очные группы психологической поддержки людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию являются распространенным форматом психологической помощи во многих странах. По ее словам, в ходе встречи, участники группы получат возможность общаться и обмениваться опытом с людьми, столкнувшимися со схожими проблемами и ищущими пути выхода из сложной жизненной ситуации. На вопрос что именно дает участие в подобных группах, Яна Байгожаева ответила, что, во-первых, это помогает людям преодолеть социальную изоляцию и дает возможность делиться своими чувствами переживаниями, мыслями. Кроме того, общение в таком формате способствует совместному поиску ресурсов для выхода из кризисной ситуации, а также получению поддержки и понимания, обратной связи по каждой ситуации индивидуально. Как она пояснила, участники группы могут не только поделиться своими способами управления кризисными состояниями, но также узнают иные способы от других участников, то есть получат примеры успешного преодоления кризиса или же сами могут стать для других участников важным примером.

Яна Байгожаева заверила, что групповые встречи для оказания помощи людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, в ПЦ «Сэргэ/Рядом» будут проходить регулярно, каждую неделю. В ближайшее время планируется проведение подобных встреч групп помощи для людей с онкологическим диагнозом и их родственников, для женщин «Радость быть собой», для подростков «Понять себя» и т.д.

Важно отметить, что каждый участник группы сам решает степень своей открытости и то, какой личной информацией делиться. Встреча группы поддержки будет проходить в безопасной атмосфере под руководством квалифицированного психолога, что обеспечит эффективную работу по преодолению кризисных состояний. Для того, чтобы стать участником встреч групп психологической помощи, необходимо стать подписчиком страницы психцентра в инстаграме @serge.psy и заранее записаться по ватсапу: +7(924)6643582

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