Известная якутская певица открыла собственный бизнес!

— Ирена ФАЙРУШИНА стала владелицей цветочного магазинчика. Девушка и раньше любила оригинальные букеты, хорошо разбиралась в цветах, а теперь превратила своё увлечение в бизнес. Пожелаем ей удачи, — сообщает в своем инстаграме «Звезды Туймаады».

Напомним, что в период пандемии и другие звезды эстрады, оставшиеся без большого количества выступлений, а значит и гонораров, открыли свой бизнес.

Так, примадонна якутской эстрады САХАЯ запустила кулинарный бизнес.

Хомусист-виртуоз Айсен АММОСОВ занимался выпечкой тортов.

Особыми фирменными булками завлекала и другая звезда эстрады – Дарья ЛАВРОВА, недавно покинувшая республики ради переезда с детьми в Москву.

С переменным успехом занимается бизнесом еще одна звезда якутской эстрады — Варя МАКСИМА.

Известный аниматор Клим ФЕДОРОВ веселит публику как на своем знаменитом ранчо, так и в жарких странах, в которые можно отправиться группой в его звездной компании.

Теперь ряды звездных бизнесменов пополнила и очаровательная Ирена Файрушина со своим красивым бизнесом.