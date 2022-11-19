19.11.2022
10:05
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Светская хроника

Известная якутская красавица подала на развод

Якутская красавица-блогер Майя Данилова сообщила о разводе с мужем Александром Степановым, свадьбу с которым состоялась в феврале этого года:
«Я развожусь. Это не решение одного дня. Все началось очень резко, быстро развивалось и так же сгорело. Но я уверена в том, что все, что ни делается — делается к лучшему! И ни о чем не жалею, ни капли. Я благодарна Богу, судьбе, Саше за чудесного сына. Перевернув страницу, решила переехать, начать новую жизнь и не в Якутске. Я не боюсь перемен».
Союз тогда удивил многих, пишет тгк @sakhaday, Александр был засвечен в нескольких скандалах. И уже летом Майе пришлось оправдывать своего мужа из-за конфликта со спортсменом Егором Филипповым.
Сейчас Майя отдыхает в Анталье. Александр находится дома.

Светская львица родила сына
Фото: тгк @sakhaday
Источник: тгк @sakhaday

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