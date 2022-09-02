02.09.2022
21:53
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Светская хроника
Известная телеведущая стала многодетной матерью
Вчера, 1 сентября, известная теле-радио ведущая утренних эфиров НВК «Саха», радио «Тэтим», творческая личность, незаменимая ведущая конкурса «Саҥа ырыа» Пелагея Буртахова стала многодетной мамой! Она родила мальчика, о чем сообщила в соцсети.
Свою третью беременность Пелагея не скрывала. Ей великолепно удается сочетать карьеру блестящей телеведущей и любящей заботливой жены и мамы.
Малыш появился на свет в перинатальном центре города Якутска. Подписчики в соцсетях поздравляют с прибавлением в семье. Сетевое издание SAKHALIFE.RU присоединяется к поздравлениям!
Фото: Соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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