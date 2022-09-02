Известная телеведущая стала многодетной матерью

Вчера, 1 сентября, известная теле-радио ведущая утренних эфиров НВК «Саха», радио «Тэтим», творческая личность, незаменимая ведущая конкурса «Саҥа ырыа» Пелагея Буртахова стала многодетной мамой! Она родила мальчика, о чем сообщила в соцсети.

Свою третью беременность Пелагея не скрывала. Ей великолепно удается сочетать карьеру блестящей телеведущей и любящей заботливой жены и мамы.

Малыш появился на свет в перинатальном центре города Якутска. Подписчики в соцсетях поздравляют с прибавлением в семье. Сетевое издание SAKHALIFE.RU присоединяется к поздравлениям!