Известная певица Якутии в необычном амплуа

Солнечная певица Кюнней решила попробовать себя в новой роли, об этом она сообщила вчера в своем Instagram:

Тем временем у меня событие!

НВК «Саха» пригласили стать ведущей якутского выпуска передачи «Город женщин» — Кэрэ Кистэлэҥэ.

Уже завтра выхожу в прямой эфир😱😱😱

Завтра пробный эфир, от которого зависит дальнейшая перспектива, так что поболейте за меня😆✊🏻

В 12:30 жду вас на канале НВК Саха!

Поклонники певицы, посмотрев передачу вынесли вердикты:

Акцент на 14 февраля день влюбленных было очень жизненно)не было банальной искусственности — это когда совпадают визуальная стилистика с тематикой, очень знакомый голос известный обширной аудитории)очень часто говорят «где внимание, там энергетика»…было приятно👏

Г де ты — там ☀️ сияет всегда.

Наьаа учугэй этэ 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👍🏻👍🏻 талантливый человек талантлив во всем 👍🏻👍🏻 👍🏻