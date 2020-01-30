Известная огородница Якутии назвала лучшие сорта клубники

Сеем клубнику в домашних условиях

С какими же проблемами встречаются юные огородницы при посеве клубники. Перечислю самые важные и острые из них, которые на мой взгляд влияют на результат.

Во-первых, какие сорта зимуют? Ведь суровый климат Якутии «неженок» не простит! Поэтому подбираем самые устойчивые и проверенные сорта, которые у нас хорошо зимуют, с укрытием на зиму. Из крупноплодных земляник (клубник) зимует сорт ‘Московский деликатес’, из мелкоплодных – сорта ‘Руяна’, ‘Александрия’, ‘Рюген’, Золотой десерт’, ‘Барон Солемахер’, ‘Али Баба’ и др.

Ведь в первый год у клубники плоды начинают созревать с августа, у земляники – с июля. А через месяц-два, как правило, дачный сезон закрывается, как не хотелось, но осень приходит в свой назначенный срок. А не все ягоды к этому моменту созрели, не успели насладить нас свежими ягодками. В итоге, ради 10 ягодок так стараться и потратить больше полугода? Жалко свой труд и потраченное время! Ведь не у многих получается сохранить кустики на следующий год, добиться перезимовки. А если постараться, укрыть растения на зиму сначала ультрасилом, потом сухим сеном, то можно добиться перезимовки взрослого растения. На второй, третий год эти растения будут радовать наивкуснейшими ягодами с июня месяца! Это сколько радости и удовольствия принесет хозяйкам. Даже в Якутии можно лакомиться свежими ягодами клубники со своего огорода!

Во, вторых, не все семена из посеянных прорастают? В чем моя ошибка? У земляники, по сравнению с крупноплодной, всхожесть семян выше, т.е. семена лучше прорастают без предварительной обработки. Семена клубники, считаются туго-всхожими, поэтому их следует стратифицировать или обрабатывать (замачивать) в стимуляторе. Подойдут стимуляторы Эпин, Энерген, Циркон, НВ-101, гиббереллин, гетероауксин и др. Намачиваем ватные диски, вкладываем семена и выдерживаем по инструкции, у каждого стимулятора свой срок, у некоторых сутки, у некоторых пару часов. Можно эти диски положить на 10 дней в холодильник, поместив в пакет, чтобы не высохли. Стратификацию можно проводить следующим образом, в тару с соответствующим грунтом сверху накладывают снег, толщиной 1-1,5 см и поверх снега раскладывают семена. Когда снег растает, можно тару накрыть пленкой, чтобы создать условия теплички. После тару помещают на нижней полке холодильника на 10-14 дней.

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В третьих, семена земляники прорастают только на свету, поэтому при посеве семена не заделывают, т.е. не присыпают землей, а после стратификации ставят на светлое место (подоконник). Если солнечного освещения не достаточно, то можно использовать лампы для растений. 10-12 часового досве чивания в день сеянцам клубники хватает. Расстояние лампы от поверхности грунта тоже имеет свое влияние. В основном это расстояние зависит от мощности лампы. Информацию о рекомендуемом расстоянии можно найти в инструкции от производителя.

В четвертых, нежные сеянцы земляники подвержены грибковым заболеваниям, поэтому необходимо обязательная дезинфекция грунта. Почву можно обработать марганцовкой, фунгицидами, Фитоспорином или прокалить в микроволновке или в духовке.

В пятых, у каждого растения есть свои сроки цветения, т.е. для каждой культуры требуется определенное количество времени для развития растения, которое называется прегенеративным периодом. Все земляники зацветают через 4-6 месяцев после посева. Чтобы получить ягоды в первый год, семена крупноплодных сеют с конца января до 10 февраля. Весь февраль и в начале марта можно сеять земляники. Если получилось посеять позже указанных сроков, то созревание отодвигается, и время собирать урожай также сокращается. А если посевы и все работы по саду и огороду делать по Лунному календарю, в гармонии с природой, то можно получить урожай вдвое больше! По якутскому Лунном календарю 2020 года благоприятные дни для посева клубники 1, 2, 3, 6, и 7 числа февраля.

Кто надумал в этом году сеять клубнику, еще есть время для посева и уложиться как раз в срок.

Прекрасного лета и отличных результатов Вам!

Афанасьева Екатерина Александровна, к.б.н., научный сотрудник Якутского ботанического сада ИБПК СО РАН

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