Известная модель: Пускай для многих все это выглядит пошло, но…

Известная модель и обладательница титула «Мисс Евразия» Ольга ДУМАНСКАЯ.

Библейский сюжет: Ева и змей искуситель от Ольги.

«Эстетика красоты женского тела — это то, что меня вдохновляет как ничто другое. И, да, пускай для многих все это выглядит пошло, откровенно и так далее, я же в этом вижу лишь красоту. ⠀

Красоту тела, красоту женщины, красоту работы фотографа, красоту картинки в целом.

В моем понимании искусство выглядит именно так, бунтарски.

А все ваши красивые платьишка, улыбки и нежность я тоже умею, но это умеют практически все, а быть как все я не люблю», — считает Ольга.







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