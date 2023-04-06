06.04.2023
13:55
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Светская хроника
Известная модель: Пускай для многих все это выглядит пошло, но…
Известная модель и обладательница титула «Мисс Евразия» Ольга ДУМАНСКАЯ.
Библейский сюжет: Ева и змей искуситель от Ольги.
«Эстетика красоты женского тела — это то, что меня вдохновляет как ничто другое. И, да, пускай для многих все это выглядит пошло, откровенно и так далее, я же в этом вижу лишь красоту. ⠀
Красоту тела, красоту женщины, красоту работы фотографа, красоту картинки в целом.
В моем понимании искусство выглядит именно так, бунтарски.
А все ваши красивые платьишка, улыбки и нежность я тоже умею, но это умеют практически все, а быть как все я не люблю», — считает Ольга.
⠀
Фото: olya_tigress_
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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