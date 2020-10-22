Известная красавица Якутии закрыла свой бизнес

Красавица, многодетная мамочка и бизнес-леди Даяна-Ясмин АБДРАФИКОВА сообщила на своей странице в Instagram о закрытии ресторана «Квартира на проспекте».

Ресторана «Квартира на Проспекте» больше нет…



Вопросы до сих пор поступают про наш ресторан, и я думаю пришло подходящее время, чтобы расставить все точки и прояснить ситуацию.



Сразу скажу, что коронавирус и пандемия здесь абсолютно не причём. Мы приняли решение о закрытии ресторана ещё до этих событий. Это стечение двух важных обстоятельств и о каждом я расскажу по порядку.



Первое и самое важное — это отсутствие квалифицированных кадров в нашем городе, которым можно было бы доверить самое важное в ресторанном бизнесе — своих гостей, их комфорт и душевное спокойствие. А с нашим девизом «либо хорошо — либо никак» это представляло проблему.



Второй причиной стала высокая конкуренция, из-за которой ресторан перестал приносить выручку как раньше. Так, «Квартира на Проспекте» медленно, но, верно, стала только проектом для души.

Мы открывали наш ресторан ещё на проспекте Ленина 7 лет назад, напротив гостиницы «Полярная звезда», многие гости помнят именно это место. И я тоже помню, ведь ради ресторана я прилетела из Лондона…)



Подписчики с сожалением отнеслись к этому решению:

Как жаль, а такие воспоминания о нем. В некотором смысле кулинарная достопримечательность для гостей Якутии была.

Жаль, очень жаль…