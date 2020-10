Известная красавица Якутии закрыла свой бизнес

View this post on Instagram

Ресторана «Квартира на Проспекте» больше нет… 🍴🥂🍷 Вопросы до сих пор поступают про наш ресторан, и я думаю пришло подходящее время, чтобы расставить все точки и прояснить ситуацию. Сразу скажу, что коронавирус и пандемия здесь абсолютно не причём. Мы приняли решение о закрытии ресторана ещё до этих событий. Это стечение двух важных обстоятельств и о каждом я расскажу по порядку. Первое и самое важное — это отсутствие квалифицированных кадров в нашем городе, которым можно было бы доверить самое важное в ресторанном бизнесе — своих гостей, их комфорт и душевное спокойствие. А с нашим девизом «либо хорошо — либо никак» это представляло проблему. Второй причиной стала высокая конкуренция, из-за которой ресторан перестал приносить выручку как раньше. Так, «Квартира на Проспекте» медленно, но, верно, стала только проектом для души. Мы открывали наш ресторан ещё на проспекте Ленина 7 лет назад, напротив гостиницы «Полярная звезда», многие гости помнят именно это место. И я тоже помню, ведь ради ресторана я прилетела из Лондона…) Если хотите продолжение, оставьте + в комментариях 🖤