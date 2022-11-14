14.11.2022
11:45
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Происшествия

Известная компания задолжала работникам более трех миллионов рублей

Прокуратура г. Якутска провела проверку соблюдения трудового законодательства.

Установлено, что акционерное общество «Строительное управление-888» имеет задолженность по оплате труда перед 53 работниками на сумму свыше 3 млн рублей.

В целях защиты трудовых прав граждан прокуратура внесла руководителю организации представление, возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

Кроме того, по материалам проверки прокуратуры возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по оплате труда перед работниками общества погашена в полном объеме, их права восстановлены.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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