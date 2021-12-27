Известная коммунистка преподнесла дар Якутскому музею

Сегодня, 27 декабря работник известная коммунистка, редактор газеты «Коммунист», работник рескома КПРФ Галина МОХНАЧЕВСКАЯ Георгиевна подарила Якутскому государственному объединенному музею истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского ценный дар. Это коллекция значков, посвящённых комсомолу СССР и РФ.

Данная коллекция была ей отправлена известной журналисткой ГЛАДЫШЕВОЙ Луизой Викторовной, которая долгое время работала заместителем редактора газеты «Советская Россия». Сейчас она является председателем патриотического клуба «Катюша». Коллекцию собирал её муж. Данная коллекция — прекрасный предновогодний подарок музею. Об этом сообщила в своем фейсбуке Евдокия КОЛОДЕЗНИКОВА, сотрудница Якутского музея.