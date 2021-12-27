27.12.2021
20:13
247
Светская хроника
Известная коммунистка преподнесла дар Якутскому музею
Сегодня, 27 декабря работник известная коммунистка, редактор газеты «Коммунист», работник рескома КПРФ Галина МОХНАЧЕВСКАЯ Георгиевна подарила Якутскому государственному объединенному музею истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского ценный дар. Это коллекция значков, посвящённых комсомолу СССР и РФ.
Данная коллекция была ей отправлена известной журналисткой ГЛАДЫШЕВОЙ Луизой Викторовной, которая долгое время работала заместителем редактора газеты «Советская Россия». Сейчас она является председателем патриотического клуба «Катюша». Коллекцию собирал её муж. Данная коллекция — прекрасный предновогодний подарок музею. Об этом сообщила в своем фейсбуке Евдокия КОЛОДЕЗНИКОВА, сотрудница Якутского музея.
#Галина Мохначевская#Евдокия Колодезникова#Известная коммунистка преподнесла дар Якутскому музею#Якутия
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
27.12.2021
1
27.12.2021
171
27.12.2021
196
27.12.2021
174
27.12.2021
243
27.12.2021
330
27.12.2021
120
27.12.2021
156
27.12.2021
108
27.12.2021
134
27.12.2021
290
27.12.2021
160
27.12.2021
150
27.12.2021
112
27.12.2021
204
27.12.2021
1924
27.12.2021
98
27.12.2021
281
27.12.2021
229
27.12.2021
1235
27.12.2021
984
27.12.2021
342
27.12.2021
661
27.12.2021
426
27.12.2021
2645
27.12.2021
286
27.12.2021
311
27.12.2021
184
27.12.2021
169
27.12.2021
214
27.12.2021
360
27.12.2021
1290
27.12.2021
255
27.12.2021
387
27.12.2021
634
27.12.2021
908
27.12.2021
468
27.12.2021
1180
26.12.2021
404
26.12.2021
823
26.12.2021
1082
26.12.2021
1902
26.12.2021
934
26.12.2021
799
26.12.2021
308
26.12.2021
1197
26.12.2021
769
26.12.2021
423
26.12.2021
1059
26.12.2021
665
ТОП НОВОСТИ
23.12.2021
6187
23.12.2021
5421
24.12.2021
5009
23.12.2021
3193
21.12.2021
3082
25.12.2021
2913
27.12.2021
2748
21.12.2021
2643