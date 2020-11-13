Известная художница нарисовала портрет первого президента Якутии

Сегодня День рождения отмечает первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил НИКОЛАЕВ. Ко Дню рождения Михаила Ефимовича в ИТ-парке на стене 5 этажа появился портрет первого президента кисти известной художницы Кыыдааны ИГНАТЬЕВОЙ.

В своём поздравлении министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий СЕМЕНОВ отметил, что политика Михаила Николаева была направлена, прежде всего, на развитие человека, повышение уровня его жизни, его неоценимому вкладу в социально-экономическое развитие республики, развитие информационных технологий, инновационной сферы.

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«Личность Михаила Ефимовича вызывает огромное уважение, вдохновляет молодежь, прививая им чувство патриотизма и гордости за родную Якутию. Именно поэтому на одной из стен ИТ Парка появился потрет Михаила Николаева, созданный известной художницей Кыыдааной Игнатьевой. Уверен, что этот портрет не даст забыть молодым инноваторам, что будущее строится на потенциале каждого из нас, на наших талантах и энергии», — написал в своем Инстаграм-аккаунте Анатолий Семенов.

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Желаем Михаилу Ефимовичу долгих лет жизни, крепкого здоровья, личного счастья!