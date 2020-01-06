Известная художница дает мастер-классы

Известная якутская художница Ирина МЕКУМЯНОВА-ПИЛЬСКИ дает мастер-классы на тему графическая работа «a la Mekumianova». Картон, акрил в маленькой рамочке из натурального дерева. Материалы и рамка включены в стоимость. Время проведения — 2 часа. Группа от 3 человек или индивидуально.

Время: 7 и 8 января с 15 ч.

Энергообмен – 1 000 руб.

Адрес Творческих мастерских: пр. Ленина, 42, со двора. 3 этаж, 5 мастерская.

Тел. Для справок: +7 996 522 09 26