07.01.2020
00:03
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Культура & Образование
Известная художница дает мастер-классы
Известная якутская художница Ирина МЕКУМЯНОВА-ПИЛЬСКИ дает мастер-классы на тему графическая работа «a la Mekumianova». Картон, акрил в маленькой рамочке из натурального дерева. Материалы и рамка включены в стоимость. Время проведения — 2 часа. Группа от 3 человек или индивидуально.
Время: 7 и 8 января с 15 ч.
Энергообмен – 1 000 руб.
Адрес Творческих мастерских: пр. Ленина, 42, со двора. 3 этаж, 5 мастерская.
Тел. Для справок: +7 996 522 09 26
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