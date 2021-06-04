Известна причина пожара у села Тюбяй

Напомним, на днях на окраине села Тюбэй Сунтарского района возник природный пожар на площади 71 гектар, создавший угрозу населённому пункту и его жителям. В тушении были задействованы силы МЧС России, в том числе авиация.

Полицейские установили 63-летнего местного жителя, который оказался причастен к случившемуся. Он пояснил, что пилил кустарник недалеко от села и не сразу заметил, как вылетевшая из бензопилы искра стала причиной возгорания. Сначала он самостоятельно пытался тушить его подручными средствами, но из-за сильного ветра не смог.

Органами дознания ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) по факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 261 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уничтожение или повреждение лесных насаждений». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.