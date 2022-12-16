Изверги заживо сожгли знакомого

Пятеро жителей Якутска ответят в суде за жестокое убийство мужчины.

Перед убийством они вымогали у него деньги и избили до потери сознания.

В Якутске завершено расследование ужасающей своей жестокостью групповой расправы над жителем города, сообщают пресс-службы СУ СК РФ и прокуратуры по Якутии.

Дмитрий К. пропал в сентябре прошлого года. Мужчина 22 сентября выехал на свой участок в СОНТ «Сатал», находящийся на Намском тракте. В последний раз он связывался с родными 25 сентября, а после его телефон был выключен.

СОНТ «Сатал», где пропал Дмитрий. Фото: news.ykt.ru

Оказалось, что вечером 25 сентября мужчина случайно встретился с соседом, который когда-то оказывал ему услуги тракториста. Тот пригласил его посидеть у него в гараже, где на Дмитрия позже напали.

Как выяснило следствие, всего нападавших было пятеро. Они стали вымогать у Дмитрия два миллиона рублей. Когда тот отказался, то несчастного жестоко избили.

Ему нанесли множественные удары арматурой, били палками, связали скотчем, облили бензином, подносили спичку, волокли на машине, потом снова избили и в итоге решили его сжечь. Еще живого положили в септик и подожгли. После тело вывезли в соседний Намский район.

После этого обвиняемые скрылись с места преступления. Но по оперативной информации все пятеро были задержаны и по ходатайству следователя помещены под стражу.

Изверги не признали вину в совершенном особо тяжком преступлении — они избрали такую позицию, что будто все произошло случайно: хотели напугать, случайно пролили бензин, рядом оказался сварщик, начал варить, искра случайно попала — нечаянно сгорел человек.

Но благодаря кропотливой работе следствия были восстановлены события и обстоятельства произошедшей трагедии, и собранные доказательства легли в основу обвинительного заключения.

Мужчины ответят за вымогательство в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, сопряженное с вымогательством. Кроме того, один из них обвиняется в том, что в августе и сентябре 2021 года нанес средней тяжести вред здоровью двум женщинам.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. У погибшего Дмитрия К. осталось двое маленьких детей.