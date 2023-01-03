03.01.2023
16:39
464

Праздники

Изольда: Изо льда — любуются все🤩🤩

Необычную новогоднюю елку создали в Олекминском районе Якутии.

Источник: ГазетаОлекма

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