Изобличена ложь свидетеля смертельного ДТП

Прокуратура Сунтарского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр.У. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) с назначением наказания в виде 4 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.

При этом, в ходе судебного разбирательства, свидетелем по данному уголовному делу, с целью искажения обстоятельств, имеющих доказательственное значение для установления истины по делу, обусловленной желанием способствовать освобождению от уголовной ответственности подсудимого, даны суду заведомо ложные показания. В частности им сообщено, что подсудимый не распивал алкогольные напитки, что автомобиль погибшего резко принял влево, тем самым ударил задним крылом их машину.

Вместе с тем, в ходе судебного заседания показания свидетеля опровергнуты иными имеющимися по делу доказательствами.

Прокуратура района направила в связи с этим материалы проверки в следственный орган, для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ — заведомо ложные показания свидетеля в суде.

В настоящее время по уголовному делу проводится следствие, его результаты находятся на контроле прокуратуры.