Изо всех сил! Рукоборцы выявили самых сильных на чемпионате Якутии

На чемпионате города Якутска по армрестлингу, который состоялся 30 апреля, попробовали свои силы более семидесяти спортсменов

Соревнования прошли в двух дивизионах: мужчины и женщины. Среди женщин техничную борьбу продемонстрировали Юлия Половинкина и Наталья Карпенко, которые завоевали золотые медали в своих весовых категориях.

В каждой весовой категории среди мужчин участвовало не менее 9 человек. Участники показали упорную борьбу и волю к победе.

Среди мужчин в легком весе (в категории до 60 кг) победу одержал Семенов Семен. Кажется, что немного не хватило для победы Трифонову Илье, но на правой руке он уже боролся более уверенно и занял первое место и по итогу набранных очков он смог стать серебряным призером.

До 70 кг золотую медаль завоевал «верховик» Властимир Шамаев вырвав победу в равных поединках с опытным рукоборцем Шариным Олегом.

До 80кг вихрем прошелся Артур Сердюк, казалось он играючи сносил своих соперников. Также он показал мощную борьбу в абсолютной весовой категории, заняв место абсолютного чемпиона соревнований.

Отличную борьбу показал чемпион СВФУ Федоров Константин, заняв уверенное третье место в борьбе с опытными армрестлерами. Константин совсем недавно начал заниматься армрестлингом и он показал отличный результат в своих первых соревнованиях.

В весе до 95 кг чемпионом становится Разин Денис. Это его первые серьёзные соревнования с момента начала занятий армрестлингом‼️.

В категории свыше 95 кг чемпионом стал опытный Валерий Сариогло.

В абсолютной весовой категории Артур Сердюк одержал уверенную победу над всеми спортсменами.

Это третьи соревнования под руководством нового Президента Федерации армрестлинга РС(Я) Николая Тарасова. Соревнования прошли на высоком уровне.

Достойную борьбу показали: Николай Опарин ,Иванов Кристиан, Иванов Эрик, Абрамов Ньургун, Иванов Джулустан, Ткаченко Александр.

Радует, что на соревнованиях было много новых участников, которые показали достойную борьбу: Каландаров Рустам, Долгов Илья, Сивцев Айынаат, Киямов Альберт. Мы им желаем дальнейших успехов!

Федерация выражает благодарность фитнес-клубу «Статика», полиграфической компании «Ахсым», магазину спортивного питания Do4a.com, выступивших спонсорами данного соревнования. Проделана огромная работа по привлечению в армрестлинг прекрасной половины человечества, а также юных спортсменов.