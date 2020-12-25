Изменился автобусный маршрут №15

Осуществление движения автобусного маршрута №15 приостановлено по ул. Уустаах Избекова до 20 января. Для обеспечения безопасности дорожного движения и в связи с работами ПАО «Якутскэнерго» по переносу опор линий электросети, автобусный маршрут №15 будет осуществлять движение согласно разработанной схеме объезда.

Источник: Якутск.рф

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