25.12.2020
22:09
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Якутск

Изменился автобусный маршрут №15

Осуществление движения автобусного маршрута №15 приостановлено по ул. Уустаах Избекова до 20 января. Для обеспечения безопасности дорожного движения и в связи с работами ПАО «Якутскэнерго» по переносу опор линий электросети, автобусный маршрут №15 будет осуществлять движение согласно разработанной схеме объезда.

 

Источник: Якутск.рф
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