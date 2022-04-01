Изменились требования к обращениям граждан в надзорные органы

Управление госстройжилнадзора РС(Я) разъясняет правила обращения граждан в надзорный орган.

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 31.10.2020 № 248-ФЗ “О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации” изменились требования к рассмотрению обращений граждан контрольно-надзорными органами.

Статья 59 ФЗ-248 устанавливает особенности работы с обращениями граждан и организаций, в которых содержится информация о причинении или угрозе причинения вреда. Такие сведения должны быть получены из источника, заслуживающего доверие, поэтому внеплановые проверки могут быть проведены только при соблюдении следующих требований:

— обязательное предъявление документа, удостоверяющего личность гражданина, либо документа, подтверждающего полномочия представителя гражданина или организации, если обращение направляется непосредственно в контрольно-надзорный орган либо через ГАУ МФЦ;

— обязательное прохождение идентификации и аутентификации заявителя, если обращение направляется через информационные ресурсы.

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 и письмом Минэкономразвития России от 24.03.2022 № Д24и-8436 предусмотрено, что защита прав гражданина предполагает наличие прямой взаимосвязи между угрозой нарушения (фактом нарушения) обязательных требований и правами, и законными интересами конкретного заявителя. В связи с этим при подаче обращения гражданам необходимо предъявить:

— документы и сведения, подтверждающие законность проживания заявителя в жилом помещении по месту пребывания и жительства, в котором допускается нарушение.

Также, если в обращении были указаны заведомо ложные сведения, то надзорный орган вправе обратиться в суд в целях взыскания расходов, понесенных в связи с недостоверностью сведений.

При невозможности подтверждения личности внеплановая проверка не проводится.