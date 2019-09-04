Изменились схемы движения пригородных автобусов

В связи с перекрытием улицы Лермонтова на время ремонта газопровода изменены схемы движения городских и пригородных автобусов

Отдел организации и контроля транспортной деятельности Окружной администрации города Якутска сообщает об изменении схемы движения ряда городских и пригородных автобусов маршрутов в связи с ремонтными работами на газопроводе.

В связи с перекрытием улицы Лермонтова, на участке автобусных остановок «Октябрьская» и «Стадион Туймаада» на время ремонта газопровода внесены изменения в схемы движения городских и пригородных автобусов маршрутов.

Городские автобусные маршруты № 5, № 6, № 7, № 35, № 41 будут осуществлять движение по улицам Лермонтова – Октябрьская – Горького — Кирова и далее по существующему маршруту.

№ 104 «Якутск-Кангалассы»:

Автовокзал — ул. Пояркова — ул.Октябрьская — ул. Горького — ул. Кирова —

ул. Лермонтова и далее по существующему маршруту.

№ 105 «Якутск-Тулагино-Кильдямцы»:

Автовокзал — ул.Пояркова — ул. Октябрьская — ул.Тургенева — ул.Петровского и далее по существующему маршруту.

№ 111 «Якутск-Жатай (Захаровка):

Автовокзал — ул.Пояркова — ул.Октябрьская — ул. Кирова и далее по существующему маршруту.

