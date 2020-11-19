Изменились правила выписки из больницы пациента с COVID-19

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По новым рекомендациям Роспотребнадзора теперь для выписки пациента с COVID-19 из больницы достаточно одного отрицательного теста методом ПЦР.

Главным государственным санитарным врачом РФ внесены поправки в санитарно-эпидемиологические правила о профилактике новой коронавирусной инфекции постановление от 13 ноября 2020 г. № 35. В частности, для того, чтобы пациент с COVID-19 считался выздоровевшим и смог приступить к труду (к занятиям), достаточным является получение одного отрицательного теста методом лабораторного исследования ПЦР.

Повторное тестирование проведут лишь в случае положительного теста у пациента, готовящегося к выписке, но не ранее, чем через три календарных дня. До внесения изменений выздоровлением считалось получение двух подряд отрицательных тестов с интервалом времени.

Выйти из карантина лицу, контактировавшему с заболевшим коронавирусом, можно будет по истечении срока карантина (14 календарных дней) — без необходимости проведения лабораторного исследования на COVID-19. Отбор проб для такого исследования будет производиться только у тех контактировавших, у кого проявились клинические симптомы, схожие с симптомами COVID-19.