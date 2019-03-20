С 20 марта в России изменились правила постановки на учет мигрантов — расширен перечень сведений, указываемых в уведомлении о прибытии, определены документы, которые должен предъявить принимающей стороне для заполнения бланка уведомления иностранный гражданин. Меры прописаны в соответствующем постановлении правительства, сообщает «Парламентская газета».

Так, установлено, что к уведомлению о прибытии следует приложить: копии всех страниц документа, удостоверяющего личность иностранца, которые содержат информацию о нем, копию миграционной карты (за исключением случаев, когда иностранный гражданин освобожден от обязанности ее заполнять), копию документа, подтверждающего право пользования жилым или иным помещением, предоставляемым для фактического проживания иностранному гражданину.

Если же уведомление подается в отношении работника, который является гражданином государства — члена ЕАЭС, и членов его семьи, дополнительно требуется представить: копию трудового или гражданско-правового договора, заключенного трудящимся с работодателем (заказчиком) на территории РФ, копии документов, подтверждающих родственные отношения (для членов семьи).

Напомним, что принимающей стороной считается не любая российская организация, с которой иностранный гражданин состоит в трудовых отношениях, а лишь та, которая помимо работы предоставляет иностранцу еще и жилье.

Также в постановлении прописаны особенности подачи уведомления об убытии иностранного гражданина из организации, где он трудился вахтовым методом, и постановки на учет по месту пребывания несовершеннолетних иностранных граждан в возрасте до 1 года, родившихся на территории России.