Изменились правила посадки в самолет

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ разрешило использовать в аэропортах систему электронных талонов при посадке на самолет. Соответствующий приказ был зарегистрирован Министерством юстиции, говорится в сообщении Минтранса.

«Теперь при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта, — отметили в министерстве. — Такой талон может быть использован в аэропорту при наличии информационной системы, включающей в себя электронную базу данных досмотра, и устройства, сканирующего штриховой код».

При этом перевозчик будет обязан сообщать пассажирам о возможности использования подобного талона или разместить данную информацию на своем интернет-сайте.

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