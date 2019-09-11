Изменены правила предоставления субсидий по ипотечным кредитам

Напомним, в апреле 2019 года изменились условия программы семейной ипотеки, по которой семья с двумя или более детьми может снизить ставку по жилищному кредиту до 6% (5%).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2019 № 339 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей» действующие правила скорректированы таким образом, что льготная ставка по ипотеке для семей с детьми будет действовать в течение всего срока кредита.

Так, семьи с двумя и более детьми (при рождении их с 1 января 2018 г. и не позднее 31 декабря 2022 г.) получили право на субсидирование процентной ставки до уровня 6 % годовых в течение всего срока действия ипотечного кредита. При этом, семьям, проживающим на территории Дальневосточного федерального округа и приобретающим жильё на его территории, льгота по ипотеке предоставляется при рождении в период с 01.01.2019 по 01.03.2022 второго или последующих детей, являющихся гражданами РФ, по ставке 5% годовых на весь срок кредита.

Таким образом, в соответствии с изменениями, внесенными постановлением № 399, субсидия предоставляется на весь срок действия кредитного договора, а не на 3, 5, 8 лет, как было предусмотрено ранее. Продление льготной ставки до конца срока действия кредита — одно из поручений Президента России Владимира ПУТИНА по итогам выступления перед Федеральным Собранием в феврале 2019 года. Этот шаг был необходим для того, чтобы семьи с детьми могли улучшить жилищные условия.

Кроме того, постановлением субсидирируется процентная ставка по ипотечным (жилищным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации на приобретение жилых помещений и жилых помещений с земельным участком, расположенных в сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа, как на первичном, так и на вторичном рынках жилья.

Также очень важно, что в программу субсидирования могут быть включены кредиты, которые ранее были рефинансированы банками. Это чрезвычайно важное изменение, которое ранее не позволяло многим семьям воспользоваться государственной помощью.

Таким образом, постановлением Правительства РФ от 28.03.2019 № 339 совершенствованы условия программы субсидирования, что будет стимулировать рождаемость, рынок ипотечного кредитования и строительства жилья. Обеспечение доступным жильём семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, является одним из ключевых направлений Национального проекта «Жилье и городская среда».