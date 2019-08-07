Изменены маршруты городских автобусов № 3, 14 и 111

Уважаемые жители и гости столицы! Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с ремонтными работами на улице 202 микрорайон, городские автобусные маршруты № 3, № 14 и № 111 будут осуществлять движение по указанной схеме с 8 августа 2019 года.

Источник: Якутск.рф

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