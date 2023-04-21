21.04.2023
21:27
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Официально

Изменено республиканское избирательное законодательство

20 апреля 2023 года на пленарном заседании Госсобрания Якутии во втором и в окончательном чтении принят закон республики «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия) в сфере реализации избирательных прав и права на участие в референдумах граждан», сообщает тгк Центризбирком Якутии
Закон направлен на приведение в соответствие республиканского избирательного законодательства с федеральным законодательством.
Введено уточнение понятия иностранного агента. Установлено, что членами избирательных комиссий не могут быть лица, включенные в реестр иностранных агентов. Сохраняется и корректируется с учетом уточнения понятия иностранных агентов маркировка их агитационных материалов.
Также законом предусмотрено, что участковая комиссия на избирательном участке, участке референдума, образованная в вахтовом поселке может быть сформирована соответствующими должностными лицами из числа работников, привлекаемых к работам вахтовым методом.8214:58

Источник: тгк Центризбирком Якутии

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