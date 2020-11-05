Изменения в законе: какие налоги в Якутии снизят, а какие поднимут

В проект закона Республики Саха (Якутия) о налоговой политике вносятся изменения, касающиеся налогов на прибыль и имущество организаций, доходов физических лиц, транспортного налога, специального налогового режима для резидентов территорий опережающего развития.

Министр экономики республики Майя Данилова в своём докладе отметила, что в представленном проекте закона предлагаемые изменения можно разделить на три блока.

Первый блок касается установления налоговых льгот для резидентов арктической зоны РФ в виде пониженных ставок по налогу на прибыль организаций в размере 0% на первые пять лет и 10% на следующие пять лет, а также освобождения от уплаты налога на имущество организаций на 2021-2025 годы.

«Пониженные ставки на налоги на прибыль не могут быть применены организациями, реализующими проекты в сфере добычи полезных ископаемых, такое ограничение установлено Налоговым кодексом РФ. В настоящее время ведется отборочная работа по выявлению потенциальных резидентов, всего поступило 65 инициатив в основном от субъектов малого и среднего предпринимательства. Представленные проекты охватывают почти все сферы жизнедеятельности, начиная от строительства мини-пекарен и расширения животноводческих ферм, заканчивая добычей полезных ископаемых и строительства торгово-логистических центров в Арктических районах Якутии», — пояснила Майя Данилова.

Законопроектом предлагается установить размер регионального коэффициента, учитывающего региональные особенности рынка труда, применяемого при расчёте фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента на 2021-2023 годы. Региональный коэффициент предлагается утвердить на уровне действующего размера, равного 4,449. Также предлагается скорректировать отдельные виды услуг, подпадающих под патентную деятельность системного налогообложения, а также распространить применение данного режима налогообложения на такие виды деятельности, как растениеводство, животноводство и предоставление услуг в этих областях.

Второй блок изменений обусловлен обеспечением сбалансированности госбюджета республики, в том числе предлагается повысить размер налоговых ставок по налогу на прибыль организаций, участвующих в региональных инвестпроектах, с 0 до 10% на первые пять лет с момента получения первой прибыли от реализации проекта и с 10 до 13% на следующие пять лет.

В настоящее время в республике статус участника регионального инвестиционного проекта имеют 16 организаций, из которых 2 осуществляют добычу угля, остальные 14 добычу золота.

Третий блок изменений касается актуализации ставок транспортного налога. В частности, повышения в два раза ставок для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил, самолётов, вертолётов и иных воздушных судов, имеющих двигатели.

Министр экономики отметила, что на сегодняшний день Якутия входит в тройку регионов страны с самыми низкими ставками транспортного налога. «Ставки были установлены в 2010 году и с тех пор не пересматривались, кроме ставок на воздушные суда», — подчеркнула она.

Законопроектом предлагается повысить размеры ставок для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил – от 60-и до 100 рублей, свыше 250 лошадиных сил – от 60-и до 120 рублей. Для воздушных судов с мощностью двигателя до 50 рублей за каждую лошадиную силу.

Министр пояснила, что в результате ставки налога на транспорт всё равно будут ниже средних ставок большинства регионов РФ и изменения коснутся всего 4,9% от всего количества транспортных средств республики с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил. В результате прирост налога оценивается в 190 млн рублей в год, а это примерно 10 км отремонтированных автодорог.

От уплаты транспортного налога предлагается освободить многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей. Предполагается, что такие льготы могут применить 6 200 семей на общую сумму 13 млн рублей.

В качестве мер налогового стимулирования, направленных расширение рынка газомоторного топлива в республике, законопроектом предлагается освободить физических лиц от уплаты транспортного налога, использующих природный газ в качестве основного моторного топлива. Предлагается предусмотреть 50% -льготную ставку в отношении юридических лиц, также использующих газ в качестве моторного топлива. Кроме того, предлагается установить для организаций, задействованных в развитии газозаправочной инфраструктуры в республике, налоговую ставку по налогу на имущество организаций в размере 0% в отношении вновь вводимых объектов газозаправочной инфраструктуры.

Для резидентов ТОР предлагается установить пониженную ставку по налогу на имущество организаций в размере 1,1% на следующие пять налоговых периодов по истечении пятилетнего срока применения «нулевой» ставки.

На 2021 год предлагается установить пониженную ставку по налогу на имущество организаций в размере 0,14% в отношении имущества, относящегося магистральным газопроводам. Также предлагается продлить действие налоговой льготы по налогу на имущество объектов водоотведения и организаций, реализующих проекты по реконструкции объектов водоотведения городов Якутск и Нерюнгри, поскольку это может привести к росту тарифа на водоотведение на 2,2% на водоснабжение от 7 до 9% в Нерюнгри и до 13,7% в отношении города Якутска.

По итогам рассмотрения народные депутаты приняли законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» и отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия)» в первом чтении.