Изменения в сельской ипотеке для якутян: прописка, этажность и строительство на арендованной земле

Сельская ипотека стала настолько востребованной, что в 2021 году ожидается увеличение ее финансирования из государственного бюджета почти в три раза — до 4,1 млрд рублей. Об этом 26 октября заявил в своем выступлении в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин. При этом постановлением председателя от 27 октября вносятся изменения в условия программы. Так, со следующего года наличие права собственности на участок перестанет быть обязательным требованием. Помимо этого, вводится требование по обязательной прописке заемщика в новом жилье, построенном или приобретенном в районах, которые официально считаются сельской местностью. Кроме того, вводятся ограничения на приобретение квартир в высотке.

Итак, рассмотрим подробнее принципиально новые условия сельской ипотеки, которые, по мнению аналитиков в области недвижимости, делают эту программу еще привлекательнее и доступнее.

Во-первых, со следующего года дом можно будет построить не только на собственном участке, как требовалось ранее, но и на арендованной земле.

Кроме того, постановлением правительства уже сейчас в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Появление этого правила расширит возможности семей с детьми.

Сельская ипотека реализуется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территория», ориентированной на развитие села путем стимулирования обратной миграции населения из города в деревню, развитие строительства и инфраструктуры в сельской местности. Поэтому вполне логичным выглядит новое требование о наличии обязательной прописки в приобретаемом или строящемся сельском доме. Заемщик должен будет сообщить банку о прописке в течение полугода после оформления права собственности. На сегодня требование о прописке имеется только для дальневосточной ипотеки. Ну и, наконец, с 2021 года квартиры в сельской местности можно будет покупать только в домах высотой не более 5 этажей. Это требование является также обязательным.

Основные условия кредитования при этом остаются без изменений, а именно:

ставка 2,7% при наличии личного страховании заемщика, без страховки — ставка составит 3% годовых.

первоначальный взнос — 10%;

сумма кредита в нашем регионе — до 5 млн руб.;

срок кредита — до 25 лет.

Дополнительные преимущества программы также остаются неизменными:

— отсутствие строгих требований к возрасту заемщика (при соблюдении условий по срокам возврата кредит может быть предоставлен гражданам от 21 до 75 лет);

— семейный статус не имеет значения.

А теперь новость для тех, кто уже исполнил свою мечту о сельском доме и уже приобрел или начал его строительство на кредитные средства: для вас появилась возможность выгодно рефинансировать свой ипотечный кредит на эти цели. Основной оператор сельской ипотеки Россельхозбанк недавно объявил о старте своей новой программы — рефинансирование ипотечных кредитов под жилые объекты в сельской местности. Теперь можно выгодно перекредитоваться в РСХБ под ставку 2,7%. Для этого необходимо соответствовать 3 главным условиям:

— объекты, приобретенные/построенные в кредит, должны быть расположены на сельских территориях;

— кредит должен быть выдан не ранее 01.01.2020 г.

— рефинансированию подлежит кредит, ранее выданный как в самом банке, так и в других уполномоченных Министерством сельского хозяйства кредитных организациях на приобретение/строительство готового жилья или недвижимости с земельным участком, приобретение земельного участка и строительство на нем жилого дома по договору подряда.

Подобрать интересный вариант в новостройке или на вторичном рынке жилья можно через специальный сервис Россельхозбанка «Свое Жилье» www.svoedom.ru. На этом же портале можно рассчитать стоимость кредита, подать заявку и получить ответ в режиме онлайн.

Оформить сельскую ипотеку или рефинансировать действующий кредит, подходящий под условия сельской ипотеки, можно во всех отделениях Якутского филиала АО «Россельхозбанк». Для консультаций по всем возникающим вопросам обращаться по тел. 8-800-100-0-100. Ипотечный калькулятор и полный перечень условий программы размещены на сайте банка www.rshb.ru