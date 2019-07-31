Изменения в руководстве АЛРОСА

АК «АЛРОСА» (ПАО) сообщает об изменениях в руководстве компании.

В ближайшее время компанию покидают два члена правления — заместитель генерального директора Юрий ОКОЕМОВ и начальник правового управления Александр МАТВЕЕВ. Решения об уходе из компании Юрия Окоемова, курировавшего в последнее время работу гранильного комплекса АЛРОСА, и Александра Матвеева приняты по обоюдному согласию сторон. Им обоим объявлена благодарность министра финансов Российской Федерации за значительный вклад в развитие алмазно-бриллиантовой отрасли и многолетний добросовестный труд. Курировать работу гранильного комплекса в дальнейшем будет напрямую генеральный директор АЛРОСА Сергей ИВАНОВ, а работу правового управления — заместитель генерального директора Константин МАШИНСКИЙ.

Также в середине июля компанию покинул советник генерального директора Александр ТЕРЕНТЬЕВ, возглавлявший представительство АЛРОСА в Якутске. Александр Терентьев перешел на новое место работы — он занял должность первого заместителя руководителя АО «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням РС(Я)». Представительство АЛРОСА в Якутске, как сообщалось ранее, будет реструктуризировано, чтобы исключить дублирование функций и излишний документооборот — соответствующее решение было принято Наблюдательным советом АЛРОСА в июне. Вместо представительства планируется создать Отдел по работе с органами власти, который будет подчиняться заместителю генерального директора Алексею Дьячковскому.

Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов: «За многие годы работы в компании Юрий Константинович, Александр Григорьевич и Александр Владимирович проявили себя как настоящие профессионалы, которые многое сделали для достижения компанией лидирующих позиций на мировом рынке, укрепления ее репутации и защиты интересов в правовом поле. Они заслужили признание и искреннее уважение коллег, а также клиентов и партнеров компании. От имени всего коллектива АЛРОСА и от себя лично хочу поблагодарить их за самоотверженный труд и вклад в развитие нашей компании и всей алмазной отрасли. И, конечно же, пожелать им всяческих успехов в будущем».

Помимо этого, в компании произошли и новые кадровые назначения. Так, главным обогатителем компании назначен Сергей ИМАНГУЛОВ, более 22 лет проработавший в АЛРОСА. До назначения Сергей Имангулов занимал позицию начальника комплексного отдела обогащения в институт «Якутнипроалмаз». Директором Центра подготовки кадров АЛРОСА стала Алла ПОПОВА, ранее занимавшая должность начальника отдела корпоративной молодежной политики и профессиональный ориентации.

СПРАВКА

Юрий Константинович Окоемов работал на руководящих должностях в различных подразделениях АЛРОСА с 1993 года. С 2009 по 2018 годы занимал должность вице-президента, а с 2018 года — заместителя генерального директора АЛРОСА. В сложный для компании посткризисный период под его руководством была разработана новая концепция сбытовой политики АЛРОСА, построенная на долгосрочных отношениях с финансово и профессионально состоятельными участниками рынка. При его активном участии были усовершенствованы нормативные требования, регулирующие сбыт алмазного сырья в Российской Федерации, процедуры таможенного контроля при организации выездных аукционов, процессы сортировки и предпродажной подготовки алмазов. Юрий Окоемов был одним из инициаторов внедрения новых наукоёмких технологий в области сортировки и оценки алмазного сырья, способствовал реализации в АЛРОСА программы технической модернизации и внедрению в производство новых, существенно более производительных и эффективных автоматов для сортировки алмазов по весу. За годы своей работы Юрий Окоемов был неоднократно отмечен почетными званиями, грамотами и другими наградами, в том числе правительства Республики Саха (Якутия).

Александр Григорьевич Матвеев возглавлял правовое управление АЛРОСА с 2009 года. При его непосредственном участии и постоянном контроле компании удалось добиться положительных результатов в ряде судебных споров, в том числе в международных арбитражных судах. Александр Григорьевич участвовал в разработке Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024, а также в подготовке многих проектов нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность алмазодобывающей промышленности, принимал активное участие в работе соответствующих рабочих групп при Минфине России.

Александр Владимирович Терентьев с 2011 года возглавлял представительство АЛРОСА в Якутске. В 2017-2018 годы занимал должность вице-президента по взаимодействию с региональными органами государственной власти и вопросам социальной инфраструктуры. В 2018 году был назначен Советником генерального директора АЛРОСА. Он внес большой вклад в выстраивание эффективного диалога с органами государственной власти Республики Саха (Якутия), укрепление имиджа компании в регионе и решение многих вопросов социального характера.

Сергей Вениаминович Имангулов начал работать в АЛРОСА в 1996 году в качестве дежурного слесаря по ремонту оборудования на обогатительной фабрике N14 Айхальского горно-обогатительного комбината. Работал мастером участка обогащения, заместителем главного инженера фабрики по развитию производства, заместителем главного обогатителя комбината и главным обогатителем АГОКа. В 2012 году был переведён в качестве начальника комплексного отдела обогащения в институт «Якутнипроалмаз». Общий стаж работы в АЛРОСА составляет более 22 лет. На посту главного обогатителя Сергей Имангулов заменил Владимира Карнацкого.

Алла Сергеевна Попова начала работать АЛРОСА в 2016 году в качестве консультанта ЦПК, в 2018 году была повышена до начальника отдела корпоративной молодежной политики и профессиональный ориентации ЦПК. До перехода в АЛРОСА Алла Сергеевна была заместителем министра социального развития и труда Астраханской области.