Изменения в маршрутах автобусов №8, №15, №25

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с ремонтом улицы Лонгинова c 27 июня 2020 года внесены изменения в ранее опубликованные схемы движения городских автобусов № 8, № 15, № 25. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Управление транспорта и дорожной инфраструктуры ОА г. Якутска

Источник: Якутск.рф

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