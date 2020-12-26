Изменения в ФЗ “Об особо охраняемых природных территориях”

Законопроектом предлагается включить в оборот земельные участки в границах населенных пунктов, расположенных в зонах хозяйственного назначения национальных парков, путем предоставления таких земельных участков в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность в порядке, предусмотренном земельным законодательством.

Согласно действующей редакции пункта 2 статьи 12 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» земельные участки и природные ресурсы, расположенные в границах национальных парков, находятся в федеральной собственности. В границах национальных парков допускается наличие земельных участков иных пользователей и собственников. В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки (в том числе земельные участки, на которых располагаются леса) в границах национальных парков предоставляются федеральным государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим управление национальными парками, в постоянное (бессрочное) пользование в соответствии с законодательством Российской Федерации. В границах национальных парков также могут находиться земельные участки иных собственников и пользователей без изъятия из хозяйственного использования.

Таким образом, на земельные участки, расположенные в границах национальных парков, могут претендовать третьи лица. При этом, указанные земельные участки подлежат предоставлению исключительно федеральным государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим управление национальными парками.

В соответствии с предлагаемой законопроектом редакцией пункта 6 статьи 95 Земельного кодекса Российской Федерации приватизация земельных участков в границах национальных парков и государственных заповедников не допускается. Данная правовая коллизия может повлечь за собой возникновение земельных споров.

В этой связи, вышеуказанные нормы требуют уточнения в части случаев и оснований для возникновения права собственности на земельные участки, находящиеся в границах национальных парков. Отсутствие возможности регистрации прав на сельскохозяйственные угодья для осуществления сельскохозяйственной деятельности может повлечь за собой негативные последствия. Так, основную часть дохода жителей сельских поселений составляют денежные средства, вырученные за счет реализации сельскохозяйственной продукции. Стоит отметить, что данный законопроект касается только ООПТ категории «Национальные парки».

СПРАВОЧНО:

В большинстве Национальных парков России, а их более 60-ти, созданных и функционирующих на территориях других субъектов РФ, в пределах их границ включены целые населенные пункты. В этой связи, у местного населения, проживающего в населенных пунктах, расположенных внутри ООПТ – Национальный парк, возникают проблемы с регистрацией собственности и т. д. Законопроект нацелен на разрешение проблемных вопросов и создания нормальных условий для жизнедеятельности населения, проживающего в границах национальных парков.

На территории Республики Саха (Якутия), в рамках национального проекта «Экология», в 2018 и в 2019 годах созданы 2-а Национальных парка, в том числе «Ленские столбы» в Хангаласском и Олекминском улусах и «Кыталык» в Аллаиховском улусе. На их территориях населенных пунктов нет. В этой связи, вновь вводимые нормы в действующем законодательстве РФ об особо охраняемых природных территориях, одобренные Госдумой ФС РФ, национальных парков республики не коснется.