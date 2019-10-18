Изменение трансфера пассажиров с 19 октября

В связи с закрытием навигации Акционерная компания «Железные дороги Якутии» уведомляет жителей республики об изменениях в трансфере пассажиров. С 19 октября 2019 года перевозка пассажиров по Единому билету приостанавливается. С 19 октября по 11 ноября 2019 года трансфер пассажиров будет осуществлять перевозчик ООО «Лена-Транс». С 13 ноября 2019 года возобновляется трансфер по Единому билету. Периоды Трансфер Отправление Стоимость 19 октября – 23 октября Теплоход «В.Рукавишников + автобус» Станция Н.Бестях – 5.17 Речной вокзал Якутск – 7.15 400 руб. 25 октября – 11 ноября СВП +автобус Станция Н.Бестях – 5.17 Якутск, 202 мкр. (городской пляж) – 7.15 1500 руб. с 13 ноября Единый билет СВП + Автобус Станция Н.Бестях – 5.17 Якутск, 202 мкр. (городской пляж) – 7.15 1500 руб. с 13 декабря Единый билет автобус Станция Н.Бестях – 5.17 Автовокзал Якутск – 7.15 200 руб. *СВП – судно на воздушной подушке

Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ».

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