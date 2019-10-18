18.10.2019
16:50
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Общество

Изменение трансфера пассажиров с 19 октября

В связи с закрытием навигации Акционерная компания «Железные дороги Якутии» уведомляет жителей республики об изменениях в трансфере пассажиров.

С  19 октября 2019 года  перевозка пассажиров по Единому билету приостанавливается.

С 19 октября по 11 ноября 2019 года трансфер пассажиров  будет осуществлять  перевозчик   ООО «Лена-Транс».

С 13 ноября 2019 года возобновляется трансфер по Единому билету.

Периоды Трансфер Отправление Стоимость
19 октября – 23 октября Теплоход «В.Рукавишников + автобус» Станция Н.Бестях – 5.17 Речной вокзал Якутск – 7.15 400 руб.
25 октября – 11 ноября СВП +автобус Станция Н.Бестях – 5.17 Якутск, 202 мкр. (городской пляж) – 7.15   1500 руб.
с 13 ноября Единый билет СВП + Автобус Станция Н.Бестях – 5.17 Якутск, 202 мкр. (городской пляж) – 7.15   1500 руб.
с 13 декабря Единый билет автобус Станция Н.Бестях – 5.17 Автовокзал Якутск – 7.15   200 руб.

*СВП – судно на воздушной подушке

Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ».
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