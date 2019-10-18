Изменение трансфера пассажиров с 19 октября
В связи с закрытием навигации Акционерная компания «Железные дороги Якутии» уведомляет жителей республики об изменениях в трансфере пассажиров.
С 19 октября 2019 года перевозка пассажиров по Единому билету приостанавливается.
С 19 октября по 11 ноября 2019 года трансфер пассажиров будет осуществлять перевозчик ООО «Лена-Транс».
С 13 ноября 2019 года возобновляется трансфер по Единому билету.
|Периоды
|Трансфер
|Отправление
|Стоимость
|19 октября – 23 октября
|Теплоход «В.Рукавишников + автобус»
|Станция Н.Бестях – 5.17 Речной вокзал Якутск – 7.15
|400 руб.
|25 октября – 11 ноября
|СВП +автобус
|Станция Н.Бестях – 5.17 Якутск, 202 мкр. (городской пляж) – 7.15
|1500 руб.
|с 13 ноября
|Единый билет СВП + Автобус
|Станция Н.Бестях – 5.17 Якутск, 202 мкр. (городской пляж) – 7.15
|1500 руб.
|с 13 декабря
|Единый билет автобус
|Станция Н.Бестях – 5.17 Автовокзал Якутск – 7.15
|200 руб.
*СВП – судно на воздушной подушке
Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ».
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