Изменен режим работы кассы Энергосбыта в Жатае

Энергосбыт Якутскэнерго сообщает об изменении в режиме работы пункта приема платежей в п. Жатай.

В связи с Днем национального праздника Ысыах в пятницу, 21 июня, касса Энергосбыта в п Жатай (ул. Северная, 25/1) работает с 09.30 до 14.00, без перерыва.

С 22 июня данный пункт приема платежей работает в установленном режиме.

Потребители могут произвести оплату и в других кассах Энергосбыта. Информация о пунктах приема платежей размещена на сайте Якутскэнерго («Частным лицам» / «Как оплатить» / «Пункты приема платежей»): https://yakutskenergo.ru/privat_pers/how_to_pay/.

Оплату энергоресурсов можно осуществлять также через сайт Якутскэнерго: https://yakutskenergo.ru:

без регистрации («Частным лицам» / «Как оплатить» / «Оплатить банковской картой»);

через личный кабинет (на главной странице сайта – ссылка «Личный кабинет»). Он дает возможность самостоятельно вносить показания прибора учета, получать и распечатывать счета-квитанции, производить оплату, контролировать взаиморасчеты, обращаться к специалистам по интересующим вопросам.

По вопросам регистрации и работы в личном кабинете необходимо обращаться в контакт-центр Энергосбыта по тел.: 8 (800) 100-22-05, 8 (4112) 498-498.

Также прием платежей за услуги Якутскэнерго без комиссии производится в отделениях УФПС, ПАО «Сбербанк» (в т.ч. Сбербанк-онлайн, «Автоплатеж», банкоматы и др.).