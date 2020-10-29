Изменен режим работы ряда касс Энергосбыта

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» сообщает, что с 29 октября по 05 ноября 2020 г. временно не работают кассы в г. Якутске, расположенные по адресам:

— ул. Богатырева 11/3,

— ул. К. Алексеева, 7,

— ул. Курашова, 8,

— ул. Курнатовского 1/2А,

— ул. Октябрьская, 25,

— ул. Рыдзинского, 24,

— ул. Чехова, 35.

Потребители могут произвести оплату в других пунктах приема платежей Энергосбыта:

— ул. Ф. Попова, 21 (Центр обслуживания потребителей).

Режим работы: понедельник-пятница – 08.00-20.00, без перерыва; суббота – 9.00-18.00, без перерыва; воскресенье – 10.00-17.00, без перерыва.

— ул. П. Алексеева, 6 (ТЦ «Олонхо»).

Режим работы: понедельник-пятница – 10.00-18.00, перерыв: 13.00 – 14.00; суббота – 10.00-17.00, без перерыва; воскресенье – выходной.

— ул. Крупской, 19 (ТД «Холбос»)

Режим работы: понедельник-пятница: 09.00-17.00; перерыв: 13.00-14.00, суббота: 09.00-16.00, без перерыва; воскресенье: выходной.

— ул. — С. Данилова, 3/2

Режим работы:вторник-пятница: 10.00-18.30, перерыв: 14.00-15.00; суббота: 10.00-16.00, перерыв 13.00-14.00; понедельник, воскресенье: выходной.

-ул. — Каландаришвили, 25

Режим работы: понедельник-пятница: 09.30-17.30, без перерыва; суббота: 09.30.00-16.30, без перерыва; воскресенье: выходной.

Обращаем внимание, что оплатить потребленные энергоресурсы ПАО «Якутскэнерго» можно дистанционно на сайте энергокомпании: www.yakutskenergo.ru

— через «Личный кабинет» (вкладка «Частным лицам» / «Личный кабинет»);

— без регистрации (вкладка «Частным лицам» / «Как оплатить» / «Банковской картой»).

По вопросам регистрации и работы электронного сервиса можно обратиться в контакт-центр Энергосбыта по тел. 8 800 100 22 05.

Прием платежей за услуги Якутскэнерго без комиссии также можно произвести в отделениях УФПС, ПАО «Сбербанк» (в т.ч. Сбербанк-онлайн, «Автоплатеж», банкоматы и др.).