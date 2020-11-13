Изменен режим работы ряда касс Энергосбыта
Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» сообщает, что с 13 ноября по 19 ноября 2020 г. временно не работают кассы в г. Якутске, расположенные по адресам:
— ул. Богатырева 11/3,
— ул. К. Алексеева, 7,
— ул. Курашова, 8,
— ул. Курнатовского 1/2А,
— ул. Октябрьская, 25,
— ул. Рыдзинского, 24,
— ул. Чехова, 35.
Потребители могут произвести оплату в других пунктах приема платежей Энергосбыта. К примеру, находящимися по адресу:
— ул. П. Алексеева, 6 (ТЦ «Олонхо»).
Режим работы: понедельник-пятница – 10.00-18.00, перерыв: 13.00 – 14.00; суббота – 10.00-17.00, без перерыва; воскресенье – выходной.
— ул. Крупской, 19 (ТД «Холбос»)
Режим работы: понедельник-пятница: 09.00-17.00; перерыв: 13.00-14.00, суббота: 09.00-16.00, без перерыва; воскресенье: выходной.
— ул. — С. Данилова, 3/2
Режим работы:вторник-пятница: 10.00-18.30, перерыв: 14.00-15.00; суббота: 10.00-16.00, перерыв 13.00-14.00; понедельник, воскресенье: выходной.
-ул. — Каландаришвили, 25
Режим работы: понедельник-пятница: 09.30-17.30, без перерыва; суббота: 09.30.00-16.30, без перерыва; воскресенье: выходной.
Обращаем внимание, что оплатить потребленные энергоресурсы ПАО «Якутскэнерго» можно дистанционно на сайте энергокомпании: www.yakutskenergo.ru
— через «Личный кабинет» (вкладка «Частным лицам» / «Личный кабинет»);
— без регистрации (вкладка «Частным лицам» / «Как оплатить» / «Банковской картой»).
По вопросам регистрации и работы электронного сервиса можно обратиться в контакт-центр Энергосбыта по тел. 8 800 100 22 05.
– через приложение Сбербанк Онлайн (1. с помощью QR-кода, размещенного на платежном документе (квитанции) — раздел «Платежи» / «Оплата по QRили штрих-коду»; 2. Оплата по номеру лицевого счета — раздел «Платежи» / «ЖКХ» / «Электроэнергия» / «Якутскэнерго») — оплата без комиссии;
– через Интернет-банки: «Газпромбанк», «Росбанк», «ВТБ», «Россельхозбанк» (в мобильном банковском приложении: раздел «Платежи (Оплата услуг)» / «Коммунальные платежи» / «Якутскэнерго», затем ввести номер лицевого счета, указать сумму к оплате). Также можно оплатить через «Кукуруза (Евросеть)», «Золотая корона», «Все платежи», «Paystore», «e-Pos». Информация о данных способах платежей размещена на сайте ПАО «Якутскэнерго»: www.yakutskenergo.ru (раздел «Частным лицам» / «Как оплатить» / «Интернет-банки»).
Подробная информация обо всех формах дистанционного обслуживания размещена на сайте ПАО «Якутскэнерго»: https://yakutskenergo.ru/About_company/press-center/news-in-detail.php?ELEMENT_ID=36082267.
Прием платежей за услуги Якутскэнерго без комиссии также можно произвести в отделениях УФПС, ПАО «Сбербанк» (в т.ч. Сбербанк-онлайн, «Автоплатеж», банкоматы и др.).
+7 (999) 174-67-82