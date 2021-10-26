Изменен приговор по делу о взятке бывшего инженера Управтодор РС(Я)

Прокуратура города Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего ведущего инженера дорожного хозяйства Управления автомобильных дорог Республики Саха (Якутия). Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В суде установлено, что подсудимый с использованием своих должностных полномочий получил лично от индивидуального предпринимателя взятку в виде денег в сумме 1 млн 650 тыс. рублей за беспрепятственное подписание актов о приёмке выполненных работ по заключенным государственным контрактам.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил подсудимого к 8 годам лишения свободы со штрафом в размере 16 млн 500 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

При этом судом при вынесении приговора к назначенному наказанию не присоединено наказание по предыдущему приговору суда, в соответствии с которым мужчина был осужден по ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере) с назначением наказания в виде штрафа в размере 1 млн 200 тыс. рублей.

Прокуратура внесла апелляционное представление, по результатам рассмотрения которого Верховным судом Республики Саха (Якутия) приговор суда первой инстанции изменен путем присоединения к наказанию в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 16 млн 500 тыс. рублей штрафа, назначенного по предыдущему приговору суда, в размере 1 млн 200 тыс. рублей.