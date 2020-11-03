Изменен порядок квотирования рабочих мест для граждан, испытывающих трудности

В пункт 3.2.1 Порядка квотирования рабочих мест для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, утвержденного постановлением Правительства Якутии «О мерах по реализации Закона Республики Саха (Якутия) «О квотировании рабочих мест для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в Республике Саха (Якутия)» внесены изменения.

Изменения касаются порядка предоставления справок, подтверждающих принадлежность граждан к категории испытывающих трудности в поиске работы. Так, справки будут запрашиваться Центрами занятости населения от федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти республики, органов местного самоуправления муниципальных образований, Отделения Пенсионного фонда РФ по РС (Я) и их подведомственных организаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Удостоверение беженца и вынужденного переселенца, удостоверение многодетной семьи или свидетельство о рождении на каждого ребёнка (паспорт) предъявляются гражданами в личном порядке.

Факты наличия инвалидности, рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, об имеющихся у него ограничениях жизнедеятельности, а также о показанных или противопоказанных видах трудовой деятельности, устанавливаются на основании сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов, либо в единой системе межведомственного электронного взаимодействия с Федеральным государственным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РС (Я)», а в случае отсутствия соответствующих сведений – на основании представленных заявителем документов.