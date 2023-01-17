17.01.2023
19:51
215
Якутск
Изменен маршрут автобуса №35
Уважаемые жители и гости столицы!
Окружная администрация города Якутска сообщает об изменении схем движения городского общественного транспорта №35. Так, с 17 января маршрут № 35 будет следовать по измененному маршруту: с конечной остановки «Рихарда Зорге» по улицам 50 лет Советской Армии – Богдана Чижика — Хабарова — Чернышевского — Кулаковского — Дежнева — Гимеин -Лермонтова — Стадухина — Петра Алексеева — Семена Данилова — Строителей -Дзержинского – Труда (Новообъездное шоссе) — Очиченко — до конечной остановки «Колония №1».
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
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