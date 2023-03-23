Изменен график ремонтных работ энергетиков на 23 марта

Центральные электрические сети уведомляют, что на 23 марта 2023 года изменен график ремонтных работ энергетиков с ограничением электроснабжения. НАМСКИЙ РАЙОН: 23 марта: 11:00-16:00 – Тюбятцы – допуск бригады СМО в охранной зоне ВЛ; 13:00-14:00 – 1-Хомустах – работы в охранной зоне ВЛ. В г. Якутске и в других районах Якутии плановые работы будут проводиться в соответствии с графиком, опубликованным ранее. В графике возможны изменения.

Фото: пресс-службы Источник: По информации оперативно-диспетчерской службы Центральных электрических сетей

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