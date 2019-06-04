Изменен график плановых работ энергетиков на 4 июня

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения 4 июня в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-10:00 – 1-2-я Пристанская, 50 лет Советской Армии – работы в охранной зоне энергообъекта;

09:00-12:00 – Зои Космодемьянской пер. 1-20, Сергеляхское шоссе 8-10 км – замена опоры, монтаж СИП;

09:00-12:00 – Билибина 17/1, 17/2, 17/3 – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне энергообъекта;

09:00-12:00 – Ломоносова 100-105, Космонавтов 16-26/1, Софронова 1-29 – работы по технологическому присоединению потребителей;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: Билибина 12/1-27/2, 41-47/19, Парковая 19-48, 2-й Сайсарский пер. 1-19, Кулачикова Элляя пер. 12-20, Ново-Карьерная 1-7/1, п. Маган (Алымова 1-34, Кирова, 1-42, 40 лет Победы 12-37) – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:30-16:00 – Покровский тракт 10-14 км – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне энергообъекта;

11:00-12:00 – 50 лет Советской Армии 86-86/3 – работы в охранной зоне энергообъекта;

13:00-17:00 – Сергеляхское шоссе 5 км – работы в охранной зоне энергообъекта;

13:00-17:00 – СОТ «Птицевод Хоро», ДСК «Сардана», Кустук – работы по технологическому присоединению потребителей;

13:30-17:00 – Покровский тракт 5 км, с. Пригородный (Озерная, Центральная) – пасынковка опоры;

14:00-15:00 – ОАО «ЯКСМК» – работы в охранной зоне энергообъекта.

Амгинский район:

09:00-17:00 – с. Чапчылган – монтаж СИП.

Ленский район:

10:00-17:00 – п. Витим (мкр-н Геолог, техучасток, аэропорт) – техобслуживание оборудования;

09:00-17:30 (с вводом на обед) – п. Пеледуй (жилфонд по ул. Юбилейная, полиция) – работы на ВЛ.

Мирнинский район:

09:00-12:30 – п. Айхал (ул. Амакинская 2, 4, 6, 12, 18, частный сектор ул. Таёжная, ул. Лесная 12, магазины «Дойна-2», «Автомир») – укрепление опор ВЛ.

Сунтарский район:

10:00-17:00 – с. Сунтар (ул. Хадьага, Овчинникова, Гурьева, территория базы «Татыйыына», территория коррекционной школы) – техобслуживание оборудования.

Чурапчинский район:

09:00-17:00 – с. Толон, с. Чеппара (западная сторона) – капитальный ремонт ВЛ.

В графике возможны изменения.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.