03.04.2023
19:03
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Якутия

Изменен график грузоподъемности переправ на дорогах «Вилюй» и «Колыма»

автозимник
Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует об изменении графика поэтапного снижения грузоподъемности на ледовых переправах автомобильной дороги А-331 «Вилюй» и Р-504 «Колыма».

С 6 апреля текущего года планируется снижение грузоподъемности ледовых переправ до 30 тонн, с 10 апреля до 20 тонн и закрытие ледовых переправ запланировано на 15 апреля 2023 года.

Примерный график поэтапного снижения грузоподъемности ледовых переправ и автозимников

№ п/пРекаЛедовая переправаОграничение грузоподъемности до 30 тоннОграничение грузоподъемности до 20 тоннДата закрытия
1ВилюйВерхневилюйсккм 660 а/д «Вилюй»06.04.202310.04.202315.04.2023
2ВилюйКюндядякм 807 а/д «Вилюй»06.04.202310.04.202315.04.2023
3ВилюйУстьекм 956 а/д «Вилюй»06.04.202310.04.202315.04.2023
4ВилюйКрестяхкм 1049 а/д «Вилюй»06.04.202310.04.202315.04.2023
5ЛенаЯкутск — Нижний Бестяха/д «Колыма»06.04.202310.04.202315.04.2023
6АлданХандыга – Мегино-Алданкм 365 а/д «Колыма»06.04.202310.04.202315.04.2023

Сроки снижения грузоподъемности ледовых переправ могут быть скорректированы в зависимости от фактического состояния ледового покрова и погодных условий.  С актуальной информацией можно ознакомиться на официальном сайте ФКУ Упрдор «Вилюй».

Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»

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