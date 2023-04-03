Изменен график грузоподъемности переправ на дорогах «Вилюй» и «Колыма»

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует об изменении графика поэтапного снижения грузоподъемности на ледовых переправах автомобильной дороги А-331 «Вилюй» и Р-504 «Колыма».

С 6 апреля текущего года планируется снижение грузоподъемности ледовых переправ до 30 тонн, с 10 апреля до 20 тонн и закрытие ледовых переправ запланировано на 15 апреля 2023 года.

Примерный график поэтапного снижения грузоподъемности ледовых переправ и автозимников

№ п/п Река Ледовая переправа Ограничение грузоподъемности до 30 тонн Ограничение грузоподъемности до 20 тонн Дата закрытия 1 Вилюй Верхневилюйсккм 660 а/д «Вилюй» 06.04.2023 10.04.2023 15.04.2023 2 Вилюй Кюндядякм 807 а/д «Вилюй» 06.04.2023 10.04.2023 15.04.2023 3 Вилюй Устьекм 956 а/д «Вилюй» 06.04.2023 10.04.2023 15.04.2023 4 Вилюй Крестяхкм 1049 а/д «Вилюй» 06.04.2023 10.04.2023 15.04.2023 5 Лена Якутск — Нижний Бестяха/д «Колыма» 06.04.2023 10.04.2023 15.04.2023 6 Алдан Хандыга – Мегино-Алданкм 365 а/д «Колыма» 06.04.2023 10.04.2023 15.04.2023

Сроки снижения грузоподъемности ледовых переправ могут быть скорректированы в зависимости от фактического состояния ледового покрова и погодных условий. С актуальной информацией можно ознакомиться на официальном сайте ФКУ Упрдор «Вилюй».