Изменен график грузоподъемности переправ на дорогах «Вилюй» и «Колыма»
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует об изменении графика поэтапного снижения грузоподъемности на ледовых переправах автомобильной дороги А-331 «Вилюй» и Р-504 «Колыма».
С 6 апреля текущего года планируется снижение грузоподъемности ледовых переправ до 30 тонн, с 10 апреля до 20 тонн и закрытие ледовых переправ запланировано на 15 апреля 2023 года.
Примерный график поэтапного снижения грузоподъемности ледовых переправ и автозимников
|№ п/п
|Река
|Ледовая переправа
|Ограничение грузоподъемности до 30 тонн
|Ограничение грузоподъемности до 20 тонн
|Дата закрытия
|1
|Вилюй
|Верхневилюйсккм 660 а/д «Вилюй»
|06.04.2023
|10.04.2023
|15.04.2023
|2
|Вилюй
|Кюндядякм 807 а/д «Вилюй»
|06.04.2023
|10.04.2023
|15.04.2023
|3
|Вилюй
|Устьекм 956 а/д «Вилюй»
|06.04.2023
|10.04.2023
|15.04.2023
|4
|Вилюй
|Крестяхкм 1049 а/д «Вилюй»
|06.04.2023
|10.04.2023
|15.04.2023
|5
|Лена
|Якутск — Нижний Бестяха/д «Колыма»
|06.04.2023
|10.04.2023
|15.04.2023
|6
|Алдан
|Хандыга – Мегино-Алданкм 365 а/д «Колыма»
|06.04.2023
|10.04.2023
|15.04.2023
Сроки снижения грузоподъемности ледовых переправ могут быть скорректированы в зависимости от фактического состояния ледового покрова и погодных условий. С актуальной информацией можно ознакомиться на официальном сайте ФКУ Упрдор «Вилюй».
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
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