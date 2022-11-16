Изменен бюджет Якутии

Сегодня народные депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я) рассмотрели и приняли в окончательном чтении законопроект о внесении изменений в республиканский бюджет на 2022 год.

Общий объём доходов госбюджета республики на 2022 год увеличен более чем на 43 млрд рублей и составит по прогнозным показателям 318 млрд 750 млн рублей.

Как отметил глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, параметры госбюджета на 2022 год скорректированы на основе прогноза социально-экономического развития республики, основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики страны, а также налоговых поступлений от крупных промышленных предприятий, работающих в регионе.

Так, собственные налоговые и неналоговые доходы планируются с увеличением на порядка 15 млрд рублей и составят свыше 166 млрд рублей.

Увеличены и безвозмездные поступления в бюджет республики, по прогнозам увеличение составит свыше 27 млрд рублей. Так, из федерального бюджета будет выделено ещё порядка 6 млрд рублей, а также 20,8 млрд рублей от государственной корпорации Фонда содействия реформирования ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилья.

Объём расходов на 2022 год также планируется к увеличению на сумму 43 млрд рублей и составит 353 млрд рублей, в первую очередь средства будут направлены на реализацию социально значимых направлений. Так, средства направлены на возмещение части транспортных затрат на доставку продовольственных товаров, обеспечение транспортной доступности на межрайонных авиамаршрутах, ликвидацию последствий ЧС и стихийных бедствий, а также социальные меры поддержки и расходы в связи с повышением МРОТ с 1 июня 2022 года.