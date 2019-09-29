Излишнее доверие подвело якутянку

Ее собутыльник не устоял перед соблазном.

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району с заявлением о краже денежных средств с банковской карты обратилась местная жительница.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого. Им оказался 47-летний знакомый заявительницы.

Установлено, что накануне происшествия потерпевшая распивала алкогольные напитки с подозреваемым у себя в квартире. Когда спиртного оказалось недостаточно, она попросила гостя сходить в магазин и передала ему свою банковскую карту, сообщив при этом пин-код. Однако, вернувшись с покупками, подозреваемый не возвратил карточку владелице. На следующий день он обналичил около 17 000 рублей и потратил их на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.